Эксперт назвала важным сигналом заявление Путина о мусорной реформе

«Для молодежи проблематика экологии вообще важнее, чем для предыдущих поколений, они чувствительнее к этому», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировал ход прямой линии с Владимиром Путиным, который ответил о ходе «мусорной реформы» 15-летней Кате Адушкиной.

Вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Федорова согласна с оценками о том, что много проблем с «мусорной реформой» «возникает потому, что на эту проблему десятилетиями не обращали должного внимания, у нее большая инерция». В четверг о проблемах с реализацией реформы зашла речь во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. В частности, о ходе реформы спросила пятнадцатилетняя блогер Катя Адушкина.

«Обратите внимание, что вопрос задала 15-летняя девушка, блогерша. Для молодежи проблематика экологии вообще важнее, чем для предыдущих поколений, они чувствительнее к этому. Еще важно отметить, что президент прямо сказал – недопустимо устанавливать произвольные тарифы на вывоз мусора, просто повышать их без оснований. Это важный сигнал», – отметила Федорова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин в рамках прямой линии заявил, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.

Житель Омска Роман Дмитриев, обращаясь к президенту, заявил, что «мусорная реформа» началась, но никаких изменений в районе, где он проживает, не произошло, при этом тарифы за вывоз мусора повысились. «Это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест. Такого не должно быть», – заявил Путин.

Глава государства заявил о необходимости дополнительной проверки уровня тарифов на вывоз мусора.

Путин подчеркнул, что переработка отходов – это большая проблема, которая «возникла не вчера», однако заниматься ей начали только два-три года назад. Он отметил, что толчком к повышению внимания к этой проблеме стала очередная прямая линия, когда поступила соответствующая жалоба от жителей Балашихи.

Президент сказал, что в год страна генерирует порядка 70 млн тонн отходов, и их переработкой в промышленных масштабах никто не занимается. Полигоны растут еще с советских времен.

По словам Путина, проблема усугубляется тем, что общество «в значительной степени превратилось в общество потребления». Также появились новые упаковки, применяется много пластика. Тем временем в Тихом океане образуются мусорные острова размером со среднюю европейскую страну.