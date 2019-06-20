Путин заявил о необходимости проверки уровня тарифов на вывоз мусора

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что вопрос об уровне тарифов на вывоз мусора требует дополнительной проверки и внимательного рассмотрения.

Житель Омска Роман Дмитриев, обращаясь к президенту, заявил, что «мусорная реформа» началась, но никаких изменений в районе, где он проживает, не произошло, при этом тарифы за вывоз мусора повысились.

«Это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест. Такого не должно быть», – заявил Путин.

Глава государства заявил о необходимости дополнительной проверки уровня тарифов на вывоз мусора.

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