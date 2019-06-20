Путин согласился, что россиянам стало тяжелее жить

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что реальные доходы россиян сокращалась в течение нескольких лет, но сейчас они начали восстанавливаться.

«Реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться», – сказал Владимир Путин во время прямой линии.

«Нам нужно разделить два понятия – реальные располагаемые доходы населения и заработная плата. Первые состоят из многих показателей доходов и расходов. Один из основных расходов – это выплаты по кредитам. ЦБ нужно обратить на это внимание, нам не нужно сейчас надувать пузырей», – заявил президент.

Президент назвал и еще один фактор отрицательного отражения на статистике реальных доходов – сокращение теневого сектора экономики. «У нас примерно 100 тыс. самозанятых легализовались и, так называемый, теневой рынок сократился – это тоже отражается на реальных доходах в сторону минуса», – сказал он, передает ТАСС.

Он уточнил, что это тема зарплат актуальна, так как несколько лет назад Россия столкнулась с шоками. Среди них Путин назвал санкции, ситуацию на рынке нефти, газа и химии.

Глава государства отметил, что сейчас рост зарплат есть, но призывал учитывать разницу по отраслям и регионам: «Я хочу, чтобы на меня люди, которые сидят у телевизоров, не сердились, что у них таких зарплат. Это средние цифры по стране – по регионам и отраслям».

«Мы повысили минимальный уровень размера оплаты труда, повысили его до прожиточного минимума. Кстати говоря, в первом случае при повышении заработной платы это коснулось 44 млн человек так или иначе, много или мало люди получали», – сказал Путин.

Президент также подтвердил, что повышение уровня доходов пенсионеров – один из приоритетов властей.

Глава государства уточнил, что «в этом году индексация пенсий по старости, страховых, составила 7,05%», также «с 1 апреля 2019 года повышены на 2% государственные и социальные пенсии».

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».