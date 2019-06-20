Путин назвал отличие России от других великих военных держав

Президент России Владимир Путин на ежегодной «Прямой линии» прокомментировал обилие сообщений в СМИ о новейшем российском оружии.

«Зачем по ТВ показывают так много нового вооружения, к какой войне и с каким противником нас готовят?» - задал вопрос один из зрителей.

«Не грех вспомнить, как говорили древние – «хочешь мира – готовьтесь к войне». Можно вспомнить еще одно изречение – «Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую», - сказал в ответ на это президент.

Путин отметил, что Россия не является лидером по расходам на вооружение. Нас опережают не только США и Китай, но и Саудовская Аравия, Британия, Франция и Япония, а РФ находится на седьмом месте.

В то же время, заявил президент, «Россия - единственная великая военная держава – а это так и есть - которая сокращает военные расходы». Несмотря на это, «мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но и оказываемся на 2-3 шага впереди», сказал Путин, пояснив, что имеет в виду, в частности, достижения в создании гиперзвуковой ракетной техники.

«Это то обстоятельство, которое должно вызывать гордость и уважение к людям, работающим в оборонке и занимающимся военным планированием», - заявил президент.

Он выразил согласие с фразой о том, что могущество страны обеспечивается «не столько «посейдонами» и «пересветами», но экономической мощью». «Абсолютно правильно, поэтому мы и выстраиваем нашу работу, чтобы обеспечить экономическую мощь, в рамках национальных проектов», - сказал он.