Прямая линия оказалась короче прошлогодней на одну минуту

Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным продлилась 4 часа 16 минут – всего на одну минуту меньше, чем в 2018 году.

Путин ответил на 70 вопросов, передает «Интерфакс».

Рекорд был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы четыре часа 47 минут. Тогда же прозвучало максимальное число вопросов – 85.

Прямая линия состоялась в четверг. Вопросы традиционно задавали из зала, из регионов через прямое включение, неоднократно президент отвечал и на СМС-вопросы, которые увидел на экране.