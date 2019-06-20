Прямая линия оказалась короче прошлогодней на одну минуту

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20 июня, четверг  |  Последнее обновление — 16:47  |  vz.ru
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Когда в России подешевеет ипотека

Ипотека снова начала дешеветьФото: Светлана Холявчук/Интерпресс/ТАСС
Вслед за смягчением кредитно-денежной политики российским Центробанком появилась надежда на удешевление ипотеки для россиян. Перед правительством поставлена задача снизить ипотечную ставку до 8% к 2024 году, то есть за шесть лет. Однако добиться этого можно намного раньше.  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Москвичей раздражает шум «смертников» по ночам

Мотоциклисты любят погонять в сухую жаркую погоду – как раз такая установилась сейчас в МосквеФото: Елена Пальм/«Интерпресс»/ТАСС
Знойная сухая погода вызвала в центре Москвы новую проблему – участились жалобы горожан на ночной уличный грохот. Это байкеры устраивают «покатушки», на которые не отваживались бы в дождь. Горожане просят в соцсетях покрыть улицы «лежачими полицейскими». А в Мосгордуме предлагают научить городские видеокамеры читать номера мотоциклов, чтобы ГИБДД смогла наконец ловить нарушителей. Подробности...
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Джордж Сорос использует цыган как подрывную силу

Цыганские общины остаются одной из самых криминализированных социальных групп в современной ЕвропеФото: Mihai Barbu/Reuters
Одним из главных защитников цыган в Европе был и остается Джордж Сорос. Однако инвестиции скандального олигарха не привели к процветанию кочующих диаспор – они по-прежнему маргинализуются и вызывают опасное раздражение у местных жителей. С учетом конфликта в Чемодановке самое время задаться вопросом – как именно Сорос планирует использовать опекаемых им цыган? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Зеленский и не собирался останавливать войну

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Это не так-то просто осознать в 21-м веке: война в Донбассе идет ежедневно. Ежедневно убивают людей и разрушают дома. Но периодически случаются и обострения, как недавнее. Самое поганое, что Киев и не думает ее прекращать. Подробности...
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Прорабов духа дилемма трусов и крестика не заботит

Алексей Алешковский, сценарист
Моральное негодование, как говорил Пелевин, способно наполнить любого идиота чувством собственного достоинства. Разум в дискуссиях теперь неуместен, вполне достаточно системы распознавания «свой – чужой». Подробности...
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В чем отличие России от Индонезии

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда пытаются объяснить, что в Россию инвесторы не приходят, потому что власть у нас ужасна и авторитарна, это лукавство. Инвестиции – это не про бизнес, прибыль и тем более дружбу. Это про политику, контроль и влияние. Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
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            Прямая линия оказалась короче прошлогодней на одну минуту

            20 июня 2019, 16:39

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным продлилась 4 часа 16 минут – всего на одну минуту меньше, чем в 2018 году.

            Путин ответил на 70 вопросов, передает «Интерфакс».

            Рекорд был установлен в 2013 году, когда Путин отвечал на вопросы четыре часа 47 минут. Тогда же прозвучало максимальное число вопросов – 85.

            Прямая линия состоялась в четверг. Вопросы традиционно задавали из зала, из регионов через прямое включение, неоднократно президент отвечал и на СМС-вопросы, которые увидел на экране.


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