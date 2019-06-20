Путин рассказал о реакции на факты миллиардной коррупции

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что всегда выступал за гласность в делах о коррупции и чувствует ответственность за это «безобразие».

«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали – так же как происходит в некоторых странах до сих пор, так же как у нас бывало», – заявил Путин, отвечая на вопрос жителям Магадана об ответственности за дела в отношении коррупционеров.

Он подчеркнул, что всегда был сторонником того, что дела о коррупции надо доводить до конца и делать это гласно.

«Все время встает альтернатива: может быть, это прикроем, потому что будут вопросы. И у меня всегда один ответ – нет», – заявил президент, передает РИА «Новости».

Говоря о своих эмоциях в отношении коррупционеров Путин заявил: «Иногда лучше вслух не произносить. Когда узнаешь о миллиардах, действительно нет слов, печатных во всяком случае».

При этом президент подчеркнул, что число коррупционных преступлений в России снижается, в том числе благодаря последовательной борьбе. Он отметил, что в борьбе с коррупцией главное – неизбежность наказания, последовательность и бескомпромиссность.

«Вопрос даже не в объеме этих лишений свободы. Самый главный вопрос в неизбежности наказания», – сказал он, отвечая на предложение о введении пожизненного срока за коррупционные преступления. «Если у человека серьезный возраст, можно пожизненное, можно десятки лет дать. Разница небольшая», – сказал президент.

Путин также заявил, что с чиновников и правоохранителей в делах о коррупции всегда будет особый спрос. «И конечно многие чиновники и правоохранители в России находятся на особом положении и с них всегда будет спрос», – сказал Путин.

Ранее Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.