Путин объяснил, чем грозит резкое снижение зарплаты чиновников

Президент Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что разница в зарплате между чиновниками и рядовыми специалистами не должна быть колоссальной.

Он отметил, что высокие зарплаты топ-менеджеров госкомпаний имеют свои причины. «И, тем не менее, разница не должна быть колоссальной …, об этом мы должны подумать», – сказал президент, передает ТАСС.

Путин также обратил внимание на ситуацию с зарплатами в сфере образования и медицины. «Первые лица, я даже не говорю сейчас о министрах, получают в 10 раз больше, чем рядовой сотрудник больницы какой-то или образовательного учреждения. Вот это недопустимо, конечно», – уверен президент.

В то же время глава государства отметил, что резкое снижение зарплаты чиновников и руководителей отразится на качестве управления и приведет к дефициту кадров.