Путин обещал максимально упростить получение украинцами гражданства России

Президент Владимир Путин во время прямой линии отреагировал на просьбу граждан Украины, проживающих в России, пообещав решить вопрос с упрощением процедуры получения ими российского гражданства.

«Есть проблемы, что от граждан Украины требуют получение каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Это замкнутый круг, поэтому я посмотрю, какие нужно внести корректировки, дополнения в нормативную базу, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить», – сказал президент.

Он уточнил, что обсудит вопрос обратившейся семьи с главой Татарстана (вопрос задавался из Набережных Челнов) и решение будет принято быстро. Кроме того, будут рассмотрены корректировки в нормативную базу в целом, «чтобы и для других граждан Украины, находящихся на территории России, этот процесс был максимально либеральным».

Трансляция прямой линии с Владимиром Путиным идет в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир», а также радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».