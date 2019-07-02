Рейсы в Прагу из России отменили после возобновления авиасообщения

Онлайн-табло аэропорта Шереметьево зафиксировало отмену рейсов в Прагу, несмотря на возобновление авиасообщения с Чехией.

На табло аэропорта вылетающих проинформировали, что отменены рейсы SU 2010 (вылет в 7.30), SU 2018 (вылет в 13.00), SU 2014 (вылет в 14.55), SU 2016 (вылет в 19.15), передает ТАСС.

Отметим, что по этой же информации самолеты «Чешских авиалиний» благополучно приземлялись и взлетали из российского аэропорта в течение дня.

Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Аналогичная ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении, однако позже сообщил о возобновлении полетов до 7 июля.

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