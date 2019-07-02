В Крыму ответили «украинским болтунам» на заявление о «силовом возврате полуострова»

В Крыму посчитали фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о том, что киевские власти смогут «вернуть» Крым только силовым путем.

По словам украинского политика, «Крым будет освобождаться исключительно с привлечением военной составляющей», пишет РИА «Новости». При этом Бабин отметил, что также необходимы «все дипломатические, экономические, социальные, пропагандистские средства».

«Подобные украинские болтуны приводят ситуацию к фарсу, после чего очень трудно решать вопросы по урегулированию российско-украинских отношений», – сказал глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

Кроме того, депутат крымского парламента Владислав Ганжара подчеркнул, что Украина не вернет Крым никаким путем: ни мирным, ни переговорным, ни тем более военным.

«Все эти сценарии за рамки больных фантазий в чьей-то голове никогда не выйдут», – сказал он.

Ганжара надеется, что киевские власти когда-нибудь одумаются, поскольку «одно дело воевать с мирными жителями Донбасса, другое дело объявить войну одной из самых сильных армий мира».

«Крым за последние годы с точки зрения безопасности стал непотопляемым авианосцем в Черном море... У Украины есть один путь – признание Крыма как неотъемлемой части Российской Федерации», – сказал Ганжара.

Ранее Святослав Вакарчук во время предвыборного мероприятия своей партии «Голос» в Харькове назвал Крым российским. После этого телеведущая Тина Канделаки уточнила, что слова о российском Крыме в речи Вакарчука – «оговорка по Фрейду», который видел в таких обмолвках «внешнее проявление неразрешенных подсознательных конфликтов».

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