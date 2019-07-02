Канделаки припомнила Фрейда в связи со словами Вакарчука о Крыме

Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала оговорку лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который сказал, что Россия «захватила российский Крым».

Канделаки уточнила, что слова о российском Крыме в речи Вакарчука – оговорка, однако напомнила, что доктор Фрейд «видел в таких обмолвках внешнее проявление неразрешенных подсознательных конфликтов».

«Расстрою Славу, которого очень люблю (и считаю, что политика, конечно, не для него): отсутствие опыта публичных политических речей подарит его аудитории еще немало оговорок, в которых можно будет услышать его истинное отношение ко многим реалиям современной Украины», – написала она в Telegram-канале.

Ранее Святослав Вакарчук во время предвыборного мероприятия своей партии «Голос» в Харькове назвал Крым российским.

После этого представитель МИД России Мария Захарова отметила, что волнуется за него.