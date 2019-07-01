Захарова начала волноваться за Вакарчука

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опубликовала видео, на котором лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук говорит, что Россия «захватила российский Крым».

«Что-то я уже за них волнуюсь», – подписала она это видео в своем Facebook.

На видео Вакарчук на предвыборном мероприятии своей партии «Голос» в Харькове говорит: «Когда началась война на востоке, когда Россия уже захватила и аннексировала российский Крым».

Позже он объяснил изданию «Обозреватель», что оговорился.

Партия «Голос» Вакарчука, согласно предварительным опросам, пройдет по итогам выборов в Верховную раду, но может рассчитывать только на 6,8% голосов.