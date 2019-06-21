Партия Зеленского вырвалась вперед с большим отрывом перед выборами в Раду

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» и комитет избирателей Украины провели опрос и выяснили, что пять партий могут пройти на досрочных выборах в Верховную раду, а лидером остается партия Владимира Зеленского «Слуга народа».

Партию «Слуга народа» готовы поддержать 47,6% избирателей, которые планируют принять участие в выборах и уже решили, за кого отдадут свой голос, передает РИА «Новости».

Также проходной барьер преодолевают партии депутата Рады Юрия Бойко «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,4%), Петра Порошенко «Европейская солидарность» (8,8%), Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,7%) и украинского певца Святослава Вакарчука «Голос» (6,8%).

Не удалось набрать проходной бал партии экс-главы СБ Украины Игоря Смешко «Сила и честь», которую готовы поддержать 4,1% респондентов.

Опрос проводился методом стандартизированного интервью (face-to-face) по месту жительства среди 2200 респондентов. Погрешность исследования не превышает 2,2%.

Напомним, внеочередные выборы в украинский парламент назначены на 21 июля.

Ранее в рамках опроса выяснилось, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.