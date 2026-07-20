В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.3 комментария
Иранские беспилотники атаковали объекты аэронавигации Бахрейна
Бахрейн сообщил об атаке иранских беспилотников на объекты аэронавигации
Объекты гражданской аэронавигации королевства подверглись ударам иранских беспилотников, однако инцидент не повлиял на воздушное сообщение в регионе.
Министерство транспорта и связи Бахрейна заявило об ударах по гражданской инфраструктуре, передает ТАСС.
«В результате иранской агрессии в отношении Королевства Бахрейн объекты гражданской аэронавигации подверглись атаке вражеских беспилотников», – говорится в официальном заявлении ведомства.
Компетентные органы королевства незамедлительно приняли меры для обеспечения безопасности полетов. Транзитное воздушное движение через район полетной информации Бахрейна продолжает осуществляться в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская армия атаковала беспилотниками американскую военную базу Сахир в Бахрейне.
Днем ранее Корпус стражей исламской революции нанес мощный удар по базе США Шейх-Иса.
До этого элитные части иранских вооруженных сил уничтожили топливные резервуары Пятого флота Соединенных Штатов.