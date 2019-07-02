Пожизненно осужденный член банды GTA получил еще 20 лет

Ранее осужденный на пожизненный срок член «банды GTA» Хазратхон Додохонов был приговорен еще к одному сроку по делу о попытке побега и посягательству на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

«Признать Додохонова виновным... по совокупности преступлений... назначить ему наказание в виде 20 лет колонии особого режима», – сказал судья Московского областного суда Денис Ворхликов, передает РИА «Новости».

Суд суммировал это наказание с предыдущим, в результате обвиняемый вновь был приговорен к пожизненному заключению.

Ранее представитель СК Светлана Петренко сообщала, что Додохонов первым напал на сотрудников Росгвардии в суде, а во время следствия пытался преуменьшить свою роль, заявив, что другие участники склонили его к преступлению. Он пытался симулировать психическое расстройство, но экспертиза подтвердила его вменяемость.

Собранные доказательства указывали, что Додохонов принимал активное участие в разработке побега и нападении на конвоиров.

Напомним, В мае 2018 года прокурор попросил назначить четверым оставшимся в живых членам «банды GTA» пожизненное заключение.

1 августа 2017 года члены «банды GTA» открыли стрельбу в здании суда, обезоружив конвоиров в лифте.

Преступники были остановлены силовиками, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу. Трое злоумышленников были убиты на месте, еще один скончался в больнице.