Прокурор попросил пожизненного для четверых членов «банды GTA»

Прокурор попросил суд назначить четверым оставшимся в живых членам «банды GTA» пожизненное заключение, еще одному просит дать 25 лет колонии.

«Прошу признать подсудимых виновными, назначить Зафарджону Гулямову 25 лет колонии строгого режима и штраф в размере 700 тысяч рублей, Хазратхону Додохонову – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей, Шерджону Кодирову – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф в размере 800 тысяч рублей, Анвару Улугмурадову – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф в размере 900 тысяч рублей, Умару Хасанову – пожизненное лишение свободы в колонии особого режима и штраф в размере 700 тысяч рублей», – передает РИА «Новости» слова прокурора Светланы Артемьевой.

Она отметила, что раскаяние не поможет обвиняемым получить более мягкое наказание.

«Сейчас подсудимые говорят, что не хотели убивать, но в итоге все-таки было убито 17 человек», – сказала Артемьева, комментируя слова обвиняемых о том, что убивать их заставили скончавшиеся участники банды.

По словам гособвинителя Александра Архипова, банда имела целый арсенал, в который входили боевые автоматы, боевые, самодельные и сигнальные пистолеты, самодельное нарезное оружие, переделанное из пневматического, травматического и газового оружия, и взрывчатые вещества. При этом банды убивали «без разбора» и с одинаковой жестокостью, невзирая на пол и возраст жертв.

Фигурантов уголовного дела обвиняют в убийствах, незаконном приобретении, передаче и сбыте оружия, разбое и бандитизме.

Участники «банды GTA» получили печальную известность после многочисленных убийств водителей в Подмосковье. По версии следствия, в марте 2012 года Ибайдулло Субханов создал в Московской области банду, в состав которой вошли не менее 15 выходцев из Средней Азии. В группировке поддерживалась жесткая дисциплина, все участники должны были беспрекословно подчиняться руководителю.

Как сообщала прокуратура, с 2012-го по 2014 год на территории Московского региона вооруженная банда совершила 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

Напомним, 1 августа 2017 года члены «банды GTA» открыли стрельбу в здании суда, обезоружив конвоиров в лифте. Преступников остановили силовики, которые обеспечивали безопасность на процессе по другому делу. В результате трое преступников были убиты на месте, еще один скончался в больнице. Пятый подозреваемый находится в тяжелом состоянии.