Брижит Бардо заявила о разочаровании французов политикой Эммануэля Макрона

Tекст: Мария Иванова

В первом за последние десять лет телеинтервью Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона на посту президента, передает РИА «Новости». Последний раз актриса встречалась с президентом в 2018 году, после чего больше с ним не общалась – по словам Бардо, ей «нечего ему сказать».

На вопрос журналиста, испытывает ли она разочарование, Бардо ответила утвердительно и подчеркнула: «Это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован».

Два года назад она направила Макрону открытое письмо, в котором назвала его «злым существом» и заявила, что если он не полезен, значит вреден.

Актриса добавила, что Франция сейчас находится не в лучшем состоянии.

Она также раскритиковала Макрона за невыполненное обещание запретить потребление конины и охоту с гончими собаками во Франции. Бардо выразила поддержку Жерару Депардье, которого судят по обвинениям в домогательствах, и заявила, что не смотрит современные фильмы, потому что они «не заставляют мечтать».

Отметим, что президент Франции выступит с обращением к народу во вторник, 13 мая.

Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о признаках подготовки к военному конфликту и недостатке мирных инициатив со стороны Эммануэля Макрона.

Накануне Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона.