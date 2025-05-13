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Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона
Брижит Бардо заявила о разочаровании французов политикой Эммануэля Макрона
Легендарная французская актриса Брижит Бардо выразила разочарование президентом Франции Эммануэлем Макроном.
В первом за последние десять лет телеинтервью Брижит Бардо заявила о разочаровании действиями Эммануэля Макрона на посту президента, передает РИА «Новости». Последний раз актриса встречалась с президентом в 2018 году, после чего больше с ним не общалась – по словам Бардо, ей «нечего ему сказать».
На вопрос журналиста, испытывает ли она разочарование, Бардо ответила утвердительно и подчеркнула: «Это не только я, есть целый батальон тех людей, кто им разочарован».
Два года назад она направила Макрону открытое письмо, в котором назвала его «злым существом» и заявила, что если он не полезен, значит вреден.
Актриса добавила, что Франция сейчас находится не в лучшем состоянии.
Она также раскритиковала Макрона за невыполненное обещание запретить потребление конины и охоту с гончими собаками во Франции. Бардо выразила поддержку Жерару Депардье, которого судят по обвинениям в домогательствах, и заявила, что не смотрит современные фильмы, потому что они «не заставляют мечтать».
Отметим, что президент Франции выступит с обращением к народу во вторник, 13 мая.
Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о признаках подготовки к военному конфликту и недостатке мирных инициатив со стороны Эммануэля Макрона.
Накануне Елисейский дворец прокомментировал видео о якобы наркотиках у Макрона.