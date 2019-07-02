В Харькове «повесили» голосовавших за проспект имени Жукова депутатов

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2 июля, вторник  |  Последнее обновление — 11:49  |  vz.ru
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Иран напугала позиция России в ОПЕК

Лидеры России и Саудовской Аравии определили цены на нефть на ближайшие полгодаФото: kremlin.ru
Впервые за долгое время Иран позволил себе выпад против России. И это при том, что наши страны остаются союзниками на фронтах Сирии. Поводом стала договоренность Путина и саудовского принца бен Сальмана, предполагающая ограничение добычи нефти. Тегеран заявил: такая сделка «убивает ОПЕК». Но о судьбе ли картеля на самом деле переживает Иран? Подробности...
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Саммит G20 в Японии запомнится гиперактивностью России

По оценке экспертов, Владимир Путин реализовал на саммите G20 в Осаке все возможные задачиФото: Илья Питалев/РИА Новости
Встреча G20 в Японии подтвердила свою востребованность. Об этом заявил Владимир Путин по итогам саммита, результатами которого остался доволен. В субботу глава государства рассказал о своих встречах с мировыми лидерами, в том числе Дональдом Трампом, Терезой Мэй и Ангелой Меркель. Эти контакты явно продемонстрировали новую тенденцию в отношении к России. Подробности...
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Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В туристической отрасли России не припомнят, когда из-за авиационных разборок возникали такие срывыФото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии? Подробности...
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Западное общество начинает менять мнение о гомосексуалистах

Возможно, традиционное понимание семьи начинает возвращаться в АмерикуФото: Wothe, K./picture alliance/
Arco Images G/DPA/ТАСС
Похоже, прямо на наших глазах происходит смена одной из важнейших тенденций, характерных для общества Запада. Группы людей с нормальной сексуальной ориентацией начинают воспринимать себя как угнетенные меньшинства – по сравнению с представителями реальных секс-меньшинств. Эти изменения фиксируют и социологи – но еще более важно появление реальных инициативных групп. Подробности...
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Затопленным селам Сибири приходит экстренная помощь

Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождейФото: Владмир Смирнов/РИА "Новости"
Наводнение в Иркутской области оставило без крова над головой несколько тысяч человек. Еще десятки тысяч остались без света и жалуются на перебои в работе мобильной связи. Разрушены дамбы, мосты, трубопроводы и автомобильные дороги. Из-за чего случилось стихийное бедствие и что делается для того, чтобы помочь пострадавшим? Подробности...
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Украинская Федерация на карте мира

Глеб Простаков, журналист
В долгосрочной перспективе федеративная Украина имеет больше шансов на сохранение себя в нынешних границах, чем раздираемое неразрешимыми противоречиями унитарное государство. Подробности...
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Корейская шоу-дипломатия Трампа не подойдет для Ирана

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Трамп проводит максимально прагматичную политику в отношении Северной Кореи. Его цель – не лишить Кима ядерного оружия, а сделать так, чтобы Ким его не применил. Это полностью соответствует интересам самого Кима. Все остаются при своих. Однако в случае с Ираном Трамп подобный прием применить не может. Подробности...

Всё против человека

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Владимир Путин объявил о завершении эпохи либерализма. А что такое, собственно, либеральная идея? Есть подозрение, что большинство людей, включая самих либералов, понятия не имеет о сути новой, а теперь уже старой, мировой идеологии. Подробности...
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            В Харькове «повесили» голосовавших за проспект имени Жукова депутатов

            2 июля 2019, 11:44

            Текст: Евгения Шестак

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            Украинские националисты устроили в Харькове перфоманс, в ходе которого повесили на виселицах у здания городского совета чучела депутатов, голосовавших за решение вернуть проспекту имя маршала Жукова.

            Активисты из местного отделения «Национального корпуса» выразили протест против решения вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова. Они установили на площади Конституции импровизированные виселицы, передает местное интернет-издание АТН.

            Националисты устроили «массовую казнь», повесив на виселицах чучела депутатов Харьковского горсовета. Также они возложили у стен мэрии поминальные венки и цветы с портретами депутатов.

            Такими действиями украинцы выразили намерение бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики (ХНР).

            «Когда ты переплачиваешь в электротранспорте, а ездишь на развалюхах, когда дождь смывает весь асфальт, который вчера положили и так далее – от этого становится жутко. Это цветочки по сравнению с тем, что происходит за стенами горсовета», – заявил один из участников перфоманса Михаил Коваленко.

            В акции приняли участие около 30 человек, при этом в правоохранительные органы не поступало заявлений о проведении мероприятия.

            Харьковский горсовет ранее проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение горсовета.

            В рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.

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