В Харькове «повесили» голосовавших за проспект имени Жукова депутатов

Украинские националисты устроили в Харькове перфоманс, в ходе которого повесили на виселицах у здания городского совета чучела депутатов, голосовавших за решение вернуть проспекту имя маршала Жукова.

Активисты из местного отделения «Национального корпуса» выразили протест против решения вернуть проспекту Петра Григоренко имя маршала Георгия Жукова. Они установили на площади Конституции импровизированные виселицы, передает местное интернет-издание АТН.

Националисты устроили «массовую казнь», повесив на виселицах чучела депутатов Харьковского горсовета. Также они возложили у стен мэрии поминальные венки и цветы с портретами депутатов.

Такими действиями украинцы выразили намерение бороться с коррупционерами и сторонниками создания в Харькове так называемой Харьковской народной республики (ХНР).

«Когда ты переплачиваешь в электротранспорте, а ездишь на развалюхах, когда дождь смывает весь асфальт, который вчера положили и так далее – от этого становится жутко. Это цветочки по сравнению с тем, что происходит за стенами горсовета», – заявил один из участников перфоманса Михаил Коваленко.

В акции приняли участие около 30 человек, при этом в правоохранительные органы не поступало заявлений о проведении мероприятия.

Харьковский горсовет ранее проголосовал за возвращение проспекту Григоренко имени Жукова. Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение горсовета.

В рамках начавшейся на Украине в 2015 году декоммунизации были переименованы тысячи географических и прочих объектов, а тысячи памятников снесены (1300 из них являлись памятниками Владимиру Ленину). На Украине декоммунизировали даже хлеб.

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