Давайте попытаемся понять, что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм. С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.0 комментариев
ВСУ атаковали дронами девять населенных пунктов Белгородской области
Украинские беспилотники атаковали девять населенных пунктов в Белгородской области, повреждены частные домовладения, фермерское хозяйство и спецтехника, пострадавших нет, сообщил в губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что удары беспилотников пришлись на девять населенных пунктов региона, включая Белгородский район, Валуйки, Шебекино, Разумное, Бочковку, Уразово, Новую Таволжанку, Мешковое и Зозули.
Гладков отметил, что в Белгородском районе системой ПВО был сбит один дрон, а в поселке Разумное обломки повредили кровлю частного дома. В селе Бочковка беспилотник атаковал фермерское хозяйство, в Валуйках после взрыва дрона загорелись камыши, еще один дрон атаковал грузовик. На участке автодороги Гладково – Поминово повреждена спецтехника из-за удара FPV-дрона. Уразово подверглось двум атакам беспилотников.
В городе Шебекино в результате удара поврежден забор жилого дома. В селе Новая Таволжанка FPV-дрон был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В Мешковом произошло две атаки дронов, в селе Зозули дрон сдетонировал на территории частного домовладения. Гладков подчеркнул, что предварительно никто из жителей не пострадал.
Ранее глава Белгородской области Гладков сообщил, что два человека получили ранения из-за удара беспилотника по зданию правительства региона в День Победы.
Минобороны сообщило, что украинские войска нарушили режим тишины более 5 тыс. раз, используя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.