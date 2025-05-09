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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина
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    The Washington Post назвала парад Победы провалом для Запада
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    Посольство США опубликовало пост о Дне Победы с благодарностью к русским
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    El Pais: Парад Победы в Москве показал миру, что Путин не одинок
    В Литве надругались над 9 Мая с помощью мусорных баков и герба Украины
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов У концепции «мягкой силы» истек срок годности

    Концепция «мягкой силы» была очень элегантным изобретением, просто являлась она не абстрактным исследовательским изысканием, а способом обеспечения внешней политики США в очень своеобразный момент их истории.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский возненавидел День Победы

    9 Мая на Украине прекратили праздновать именно при Зеленском – на это не решился даже Порошенко. Вероятно, День Победы вызывает у Зеленского ненависть примерно так же, как у вероотступника вызывает неприязнь всё, что связано с его прежней религией, от которой он отрекся.

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    9 мая 2025, 17:46 • Новости дня

    Бастрыкин запросил доклад о проникновении подростков в «Крокус Сити Холл»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль расследование по делу подростков, проникших на территорию сгоревшего «Крокус Сити Холла» на электросамокате.

    В СК отметили, что уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство), передает ТАСС.

    Подростки проникли в здание, получившее сильные повреждения после теракта 22 марта, и сняли видео, где один из них катался на электросамокате среди сгоревших конструкций и пользовался огнетушителем. МВД задержало обоих участников инцидента.

    Напомним, теракт, произошедший 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, унес жизни 145 человек, пострадали более 500.

    Сообщалось, что обвиняемым по делу о нападении на «Крокус» предстоит суд в середине июня, когда материалы будут переданы в соответствующую инстанцию.

    9 мая 2025, 13:20 • Новости дня
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    Западные СМИ назвали парад Победы в Москве грандиозным
    @ Виталий Белоусов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Международные издания подробно осветили празднование юбилея Победы в Москве, подчеркнув значимость торжеств и присутствие многочисленных иностранных гостей.

    Особое внимание зарубежных СМИ при освещении 9 Мая привлек масштабный военный парад на Красной площади и участие в мероприятиях 80-летия Победы глав иностранных государств, в том числе председателя КНР Си Цзиньпина и президента Бразилии Лулы да Силвы, сообщает РИА «Новости».

    Газета Independent написала о грандиозности парада, а CNN отметил, что в этом году Россия отказалась от сдержанности, вернув прошлый размах торжествам. Западные и азиатские издания подчеркнули, что присутствие иностранных делегаций, особенно Китая, стало символом единства и противостояния западной изоляции.

    По мнению газеты New York Times, российские власти превратили юбилейный парад в демонстрацию мирового влияния и предзнаменование победы в украинском конфликте. Немецкое издание Spiegel сосредоточило внимание на современном вооружении российской армии и патриотическом настрое москвичей. Telegraph и Conversation обратили внимание на роль парада в укреплении патриотизма среди граждан России, считая праздник важным для воспитания нового поколения.

    Washington Post и телеканал NHK указали, что Москва с помощью международных гостей и демонстрации военной мощи показала свое несогласие с западной политикой изоляции. Sky News и Figaro отметили, что масштаб парада и визит высокопоставленных лиц стали вызовом западным странам и свидетельством формирования антизападного фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, 80-ю годовщину Победы на Красной площади транслировали ведущие мировые медиа, включая СМИ из Британии, Германии, Китая и Японии. Для иностранных журналистов после парада Победы организовали дегустацию традиционной солдатской кухни, которую многие с нетерпением ждали.

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    9 мая 2025, 13:01 • Новости дня
    Жители эстонской Нарвы пришли смотреть трансляцию парада Победы в Ивангороде

    Tекст: Валерия Городецкая

    В эстонской Нарве горожане собрались, чтобы наблюдать за трансляцией московского парада Победы с берега российского Ивангорода.

    Местные жители пришли посмотреть на торжественное мероприятие на Нарвский променад, который находится недалеко от моста Дружбы, соединяющего Россию и Эстонию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mash.

    В прошлом году жители эстонского города Нарва собрались на набережной, чтобы хотя бы через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы, который проходил в российском Ивангороде. В 2023 году жители Нарвы также вышли на набережные, чтобы послушать митинг-концерт ко Дню Победы из Ивангорода в Ленобласти.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    9 мая 2025, 10:51 • Новости дня
    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади

    Военнослужащие из 13 дружественных стран приняли участие в параде на Красной площади

    Войска дружественных стран прошли парадом по Красной площади
    @ Александр Вильф/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    На юбилейном параде по главной площади страны прошли воинские подразделения стран СНГ и дружественных государств, в том числе Азербайджан и Вьетнам.

    Парадные расчеты военнослужащих армий стран СНГ и дружественных государств приняли участие в праздничном шествии по Красной площади, сообщает ТАСС. Парад стал частью торжеств в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    Пешую часть открыли воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В. М. Халилова. За ними на площадь вышли знаменные группы с государственным флагом России, знаменем Вооруженных сил и знаменем Победы.

    Ведущий церемонии сообщил: «С первых дней войны на борьбу с фашизмом плечом к плечу встали все народы Советского Союза. Сегодня мы рады приветствовать на параде воинские подразделения армий стран Содружества Независимых Государств».

    Колонну иностранных участников открыл расчет Азербайджана, за ним по Красной площади прошлись военные из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Военнослужащие дружественных государств также прошли по площади, открыл шествие Вьетнам, затем были Египет, Китай, Лаос, Монголия и Мьянма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подчеркнул вклад союзников в Победу над нацизмом и заявил о несокрушимости России перед лицом противника.

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    9 мая 2025, 16:24 • Новости дня
    Президент Бразилии объявил о возвращении к совместным планам с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время переговоров с Владимиром Путиным сообщил, что его приезд в Москву спустя 15 лет символизирует возвращение России и Бразилии к совместным планам.

    Лула да Силва подчеркнул, что Бразилия нацелена на комплексное сотрудничество с Россией, включая развитие контактов в области культуры, науки и технологий, передает ТАСС. Он добавил, что намерен обсудить с Россией и вопросы военного взаимодействия, а также сотрудничество в космической сфере.

    Лидер Бразилии также отметил возможности для развития коммерческих отношений между двумя странами, заявив о наличии потенциала для роста торговли и укрепления экономических связей, передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва прибыл в Кремль для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом, главой Кубы Мигелем Диас-Канелем, лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

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    9 мая 2025, 12:40 • Новости дня
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    Лукашенко назвал парад Победы в Москве лучшим в истории
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошедший на Красной площади в Москве, лучшим из тех, которые он видел.

    Он отметил: «Самый лучший парад, который вы проводили в Российской Федерации. В советских парадах я участия не принимал – зеленым был. А все российские парады я видел. И могу сказать, что это самый сильный парад». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТА, передает ТАСС.

    Лукашенко также ответил на замечания о численности техники и воздушного эшелона, указав, что сейчас «время военное» и не стоит ожидать переброски всей техники с фронта для участия в мероприятии. Он подчеркнул, что на параде были показаны новые образцы техники, которые также закупила Белоруссия.

    Президент добавил, что аналогичный парад состоится в Минске вечером в тот же день, поскольку ему было важно присутствовать в Москве на торжестве. На параде в Москве Лукашенко присутствовал вместе со своим сыном Николаем.

    Ранее Путин выразил удовлетворение прошедшим на Красной площади парадом в честь 80-летия Победы, особое внимание уделив его организации и праздничной атмосфере.

    Глава Немецкого совета за конституцию Ральф Нимайер восхитился масштабом московского парада и отметил важность участия молодежи и ветеранов в мероприятии.

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    9 мая 2025, 15:30 • Новости дня
    Песков назвал приезд Вучича и Фицо в Москву героизмом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приезд президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы является настоящим «актом героизма», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, лидеры проявили мужество, открыто продемонстрировав свою суверенную волю и уважение ко Дню Победы, несмотря на явное давление со стороны других государств, передает ТАСС.

    «Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», – сказал Песков в эфире «Первого канала».

    Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко лично пообщался с премьер-министром Словакии Робертом Фицо на праздничных торжествах по случаю Дня Победы в Москве и назвал его молодцом за визит в российскую столицу.

    Фицо рассказывал о запрете Эстонией пролета спецборта над своей территорией для его визита на празднование окончания Второй мировой войны. Он прибыл в Россию накануне, совершив перелет по удлиненному южному маршруту.

    Вучич встретился с Фицо в Москве и назвал встречу братской. По прибытии в Москву сербский лидер записал обращение с Красной площади и подчеркнул, что его не волнует мнение других государств относительно своего приезда.

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    9 мая 2025, 11:10 • Новости дня
    Войска беспилотных систем дебютировали на параде на Красной площади

    Tекст: Валерия Городецкая

    На военном параде в столице впервые была продемонстрирована колонна новейших беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов.

    Впервые колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем прошла по Красной площади во время парада, передает ТАСС. В составе колонны были представлены различные типы беспилотных летательных аппаратов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, а также барражирующие боеприпасы «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Диктор парада объявил: «Впервые по Красной площади проходит колонна 7-го отдельного полка войск беспилотных систем, представленных различными типами беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов: «Орлан-10», «Орлан-30», ZALA, «Ланцет-51», «Ланцет-52», «Гарпия» и «Герань».

    Напомним, колонна боевых машин, включая символ Победы Т-34, прошла по Красной площади в рамках праздничного парада, посвященного 80-летию Победы.

    В ходе парада Победы на Красной площади впервые продемонстрировали тяжелые огнеметные системы ТОС-2 и артиллерийскую установку «Мальва».

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    9 мая 2025, 10:15 • Новости дня
    Кустурица и Сигал прибыли на Красную площадь на парад Победы

    На трибунах парада Победы разместились Кустурица и Сигал

    Tекст: Евгения Караваева

    На трибунах Красной площади собрались известные политики, деятели культуры, включая Эмира Кустурицу и Стивена Сигала.

    Актер Стивен Сигал и режиссер Эмир Кустурица прибыли на парад Победы, сообщает РИА «Новости». На трибунах Красной площади разместились представители власти, политики, общественники и деятели культуры. Среди гостей – Владимир Машков, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, глава «Справедливой России – за правду» Сергей Миронов, глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, руководитель ФНС Даниил Егоров, муфтий Талгат Таджуддин.

    Также свои места заняли министр культуры Ольга Любимова, министр экономического развития Максим Решетников, главы Минстроя и Минцифры Максут Шадаев и Ирек Файзуллин. Кроме того, на Красную площадь прибыли глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава Центризбиркома Элла Памфилова и председатель СПЧ Валерий Фадеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зарубежные лидеры прибыли в Кремль на Парад Победы. Президент России Владимир Путин встретил иностранных коллег.

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    9 мая 2025, 14:17 • Новости дня
    На территории Кремля образовалась крупнейшая парковка Aurus

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время торжеств по случаю юбилея Победы репортеры зафиксировали массовое скопление автомобилей Aurus, использовавшихся гостями из разных стран.

    Несколько десятков автомобилей Aurus, на которых зарубежные лидеры и главы иностранных делегаций прибыли в Кремль, были сняты на видео журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости»

    В своем Telegram-канале он опубликовал ролик с места событий, где видна самая масштабная стихийная парковка Aurus, когда-либо замеченная на территории Кремля. «Такое количество Aurus одновременно в Кремле – случай уникальный», – отметил журналист.

    Напомним, иностранные гости приехали в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В числе приглашенных были председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие.

    В пятницу президент России Владимир Путин встретил иностранных лидеров, прибывших на парад Победы.

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    9 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Опубликовано видео атаки дрона на правительство Белгородской области

    Гладков: В результате атаки на здание правительства Белгорода ранены два человека

    Tекст: Евгения Караваева

    Два человека получили ранения в результате удара беспилотника по зданию правительства Белгородской области в День Победы, губернатор региона Вячеслав Гладков опубликовал видео атаки.

    По информации из Telegram-канала Гладкова, при атаке дрона пострадали замгубернатора региона Александр Лоренц и сотрудник Росгвардии.

    Губернатор сообщил, что росгвардеец получил слепое осколочное ранение бедра. Его доставили в госпиталь, где оказывают медицинскую помощь. Замгубернатора Лоренц находился рядом со зданием в момент атаки. Позже после возложения цветов к Вечному огню его осмотрели в областной больнице. У Лоренца диагностировали сотрясение мозга и акубаротравму, лечение он продолжит амбулаторно.

    Сначала сообщалось, что жертв и пострадавших нет. Несмотря на произошедшее, праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, продолжаются.

    За период объявленного режима тишины украинские войска более 5 тыс. раз нарушили условия перемирия, применяя артиллерию, танки, минометы и беспилотники.

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    9 мая 2025, 15:22 • Новости дня
    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Ушаков: Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы

    Путин и Трамп через помощников поздравили друг друга с Днем Победы
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил об обмене поздравлениями между Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом по случаю Дня Победы.

    По его словам, поздравления были переданы через помощников обоих лидеров, передает ТАСС.

    «Через своих помощников президент России и президент США обменялись поздравлениями по случаю нашего общего праздника», – сказал Ушаков Первому каналу.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин пока не поздравлял президента США с 80-летием Победы.

    Ранее глава США заявил, что считает Америку ключевой силой в разгроме фашизма во Второй мировой войне. Он принял решение объявить 8 мая Днем победы во Второй мировой войне.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Трампа в гиперболизации роли США во Второй мировой войне.

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    9 мая 2025, 10:01 • Новости дня
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    На Красной площади в Москве начался парад Победы
    @ Иван Секретарев / Михаил Корытов/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы, стартовали утром 9 мая с военного парада на Красной площади.

    После парада президент России Владимир Путин и приглашенные лидеры иностранных государств примут участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

    Завершатся праздничные мероприятия в Москве масштабным салютом. Он запланирован на 22.00 по московскому времени и продлится примерно десять минут. Основные площадки для запуска фейерверка были выбраны в районах Лужники, Парк Победы и Поклонная гора.

    Напомним, Путин в окружении мировых лидеров прибыл на парад Победы. На Красную площадь также прибыли премьер-министр Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

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    9 мая 2025, 15:14 • Новости дня
    Reuters: Лидеры ЕС поддержали создание антироссийского «трибунала»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидеры 20 из 27 стран Евросоюза на встрече во Львове поддержали инициативу создания специального трибунала под эгидой Совета Европы для «судебного разбирательства» в отношении руководства России, пишет агентство Reuters.

    По данным Reuters, в общей сложности поддержку созданию нового органа выразили 37 государств, входящих в Совет Европы, передает ТАСС.

    Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель объявил, что заседания специального «трибунала» будут проходить в Люксембурге. По его словам, глава МИД Украины Андрей Сибига посетит город на следующей неделе и выступит там с обвинениями в адрес руководства России.

    Напомним, Европарламент призвал к созданию «трибунала» по событиям на Украине, приняв соответствующую резолюцию на сессии в Страсбурге.

    Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что инициатива «спецтрибунала по России» с юридической точки зрения является ничтожной, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает такими полномочиями.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова указывала, что ЕС не имеет правовой компетенции для оценки действий России, поскольку полномочия по определению «акта агрессии» принадлежат только Совету Безопасности ООН.

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    9 мая 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин вручил Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист для присвоения его отцу звания Героя Советского Союза.

    Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале. «Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, хочу передать Вам наградной лист. Это документ, который засвидетельствовал награждение вашего отца званием Героя Советского Союза», – обратился российский лидер к президенту Казахстана.

    Токаев поблагодарил Путина и поздравил президента и народ России с Днем Победы.

    Напомним, Министерство обороны России рассекретило наградной лист гвардии сержанта Кемеля Токаева – отца президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В документе, опубликованном на портале «Подвиг народа», говорится о награждении отца президента Казахстана орденом Отечественной войны II степени за участие в сражениях северо-западнее Еглиевца в польском Мазовецком воеводстве в январе 1945 года.

    Ранее Министерство обороны России представило новый проект, посвященный героям Великой Отечественной войны разных национальностей.

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    8 мая 2025, 23:13 • Новости дня
    Посол России заявил о миротворческом подходе нового Папы Римского

    Посол России в Ватикане отметил репутацию Папы Льва XIV как миротворца

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский дипломат подчеркнул, что новый понтифик известен стремлением к миру и диалогу, выразив уверенность в продолжении конструктивных отношений между Россией и Ватиканом.

    Посол России в Ватикане Иван Солтановский заявил в беседе с корреспондентом ТАСС, что новый Папа Римский Лев XIV известен как сторонник диалога и борец за мир. Он выразил надежду, что этот подход найдет воплощение в понтификате Папы и взаимодействие со Святым престолом будет развиваться в конструктивном ключе, сохранив все положительное, достигнутое при Папе Франциске.

    «Рассчитываем, что взаимодействие со Святым престолом при Папе Льве XIV будет, как и раньше, развиваться в конструктивном ключе и новому понтифику удастся сохранить все положительное, что было в российско-ватиканском сотрудничестве при Папе Франциске. Новый Папа известен как сторонник диалога и борец за мир, надеемся, что этот подход найдет воплощение в его понтификате», – сказал дипломат.

    Американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево был избран 267-м Папой Римским после четырех голосований на конклаве и взял имя Лев XIV. В своем первом обращении к верующим он сделал акцент на теме мира и выразил благодарность предыдущему Папе Франциску, который произвел его в кардиналы в 2023 году.

    Лев XIV стал первым августинцем на папском престоле. Он не живет в США уже 20 лет, проведя значительную часть времени в Перу. По отцовской линии у него европейские корни: франко-итальянские, по материнской – испанские.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево занял пост папы римского. Новый папа римский Лев XIV впервые после избрания выступил перед верующими с призывом строить мосты диалога и пожелал всеобщего мира. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму папе римскому Льву XIV в связи с его избранием.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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