Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк» и поздравил с Днем Победы

Tекст: Вера Басилая

Павел Дуров поучаствовал в акции «Бессмертный полк» и поздравил пользователей Telegram с Днем Победы, следует из сообщения Дурова в Telegram-канале .

В своем сообщении Дуров рассказал о своем деде Семене Тулякове, который был призван на военную службу 90 лет назад и прошел обе войны – «Зимнюю и Великую Отечественную».

Дуров отметил, что его дед был командиром взвода и лейтенантом, получил ряд наград, в том числе медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», а также ордена Отечественной войны I и II степени и орден «Красная Звезда».

Сам Дуров, как он отметил, получил такие же звания на военной кафедре Петербургского университета, но, по его словам, «в сотни раз менее заслуженно».

В честь 80-летия Победы команда Telegram выпустила три подарка ограниченного выпуска. Среди них – красная звезда, которую Дуров назвал главным символом Победы. Он завершил поздравление словами: «С праздником!»