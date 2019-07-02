Легализацию марихуаны поддержали большинство жителей Лондона

Более половины жителей Лондона поддерживают возможную легализацию марихуаны для взрослых, свидетельствуют данные опроса организации Volteface и издания Evening Standard.

Среди опрошенных 63% высказалась за легализацию потребления марихуаны и за введение ее законодательного статуса, против этой идеи выступили 19% опрошенных, передает РИА «Новости».

Всего легализацию в Лондоне поддержали 47% респондентов, в свою очередь 30% выступили против.

В исследовании приняли участие более 2 тыс. человек. Эксперты считают, что в Великобритании необходимо решить этот вопрос. При этом в Канаде, в 10 штатах США и некоторых европейских странах марихуана уже легализована.

Как отмечает издание Evening Standard, около 3 млн британцев незаконно употребляют каннабис. Оборот составляет около 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Бюджет страны мог бы ежегодно получать примерно 1 млрд фунтов стерлингов в случае легализации марихуаны.

В прошлом году в Великобритании разрешили медицинскую марихуану. Также парламент Новой Зеландии принял закон о легализации производства и продажи марихуаны в медицинских целях.

До этого марихуану легализовали в Канаде, а в Грузии конституционный суд отменил административные санкции за употребление каннабиса.