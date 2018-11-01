Великобритания разрешила марихуану в медицинских целях

С 1 ноября в Великобритании врачи смогут выписывать лекарства на основе каннабиса, но в определенных случаях и только если другие средства не помогли.

Лечение с использованием марихуаны разрешено для детей, страдающих от тяжелых форм эпилепсии, для взрослых, испытывающих тошноту из-за химиотерапии и пациентов с напряжением мышц из-за склероза, передает Би-Би-Си.

Скорее всего, пациентам будут давать таблетки, капсулы или масла.

Ранее все лекарственные препараты на основе каннабиса входили в список веществ, не имеющих медицинской ценности. Теперь использование некоторых из них допустимо.

В МВД Великобритании заявили, что использование каннабиса в медицинских целях будет строго контролироваться.

Медицинская марихуана легализована после случая с 13-летними Элфи Дингли и Билли Колдуэллом, которые страдают от тяжелой формы эпилепсии. Их состояние значительно улучшали масла из марихуаны. В июне мать Билли привезла масло из Канады, но его конфисковали в аэропорту.

После этого в МВД королевства объявили о намерении пересмотреть использование марихуаны в медицинских целях, а потом заявили о том, что специалисты смогут назначать лекарственные препараты, полученные из каннабиса.

Тогда же экс-глава МИД Великобритании Уильям Хейг предложил полностью легализовать марихуану в стране.

В середине октября марихуану легализовала Канада. По закону, канадцы могут приобретать и хранить до 30 г вещества без каких-либо справок и рецептов. Им также разрешено выращивать соответствующие растения у себя дома, но не больше четырех кустов.

В июле конституционный суд в Грузии отменил административные санкции за потребление марихуаны.