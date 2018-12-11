В Новой Зеландии разрешили марихуану в медицинских целях

Парламент Новой Зеландии принял закон о легализации производства и продажи марихуаны в медицинских целях.

«Новый закон, несомненно, обеспечит доступность качественных лекарственных препаратов на основе марихуаны, а также позволит развивать их производство внутри Новой Зеландии, что даст нам широкий спектр доступных и качественных лекарственных препаратов, способных облегчить боль и страдания!, – цитирует ТАСС министра здравоохранения страны Дэвида Кларка.

Он объяснил принятие закона тем, что страдающие от болезней люди не должны опасаться того, что их арестуют за попытку справиться с болью.

«Так что это не только легализация производства лекарств, но и мера защиты людей, имеющих право на паллиативное лечение», – уточнил он.

Правительство разработает нормы, стандарты и правила лицензирования лекарств на основе марихуаны в течение года после вступления закона в силу. Но уже сейчас известно, что такие препараты будут продаваться по рецепту.

В правительстве также будет создана рабочая группа для надзора за производством и продажей лекарственной марихуаны.

Напомним, с ноября употреблять марихуану в медицинских целях разрешили в Великобритании.

Ранее марихуану легализовали в Канаде, а в Грузии конституционный суд отменил административные санкции за употребление каннабиса.