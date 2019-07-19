Киев счел «Северный поток – 2» невыгодным для России

Газопровод «Северный поток – 2» никогда не будет выгоден для Москвы так, как она на это рассчитывает, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«Я не отношусь к «Северному потоку – 2» как к чему-то фатальному. Исхожу из того, что на «Северный поток» уже распространяется законодательство ЕС и он никогда не будет выгоден россиянам так, как они на это надеются», – заявила Зеркаль, слова которой приводит «Зеркало недели».

По ее словам, если России что-то невыгодно, то она «часто бросает такую идею». «Они только сейчас начинают переделывать проектную документацию под альтернативный путь, минуя территориальные воды Дании. Это уже большое поражение», – добавила она.

Напомним, в 2020 году истекает 10-летний договор России и Украины на транзит газа. В «Нафтогазе» заявляли, что Москва собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Россия выражала готовность заключить новый контракт и предлагала Украине газ на 25% дешевле «европейского» (того же российского, но оформленного как «реверсный»). «Нафтогаз», однако, счел это «несерьезным». По мнению украинской компании, Газпром должен снизить цену на 48%.

Между тем экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что если страна утратит транзит российского газа, ее ждет настоящая техногенная катастрофа.