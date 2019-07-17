Украинский экс-министр предсказал стране «настоящую катастрофу»

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что если страна утратит транзит российского газа, ее ждет настоящая техногенная катастрофа.

Суслов заявил в эфире канала NewsOne, что Киев не сможет поддерживать необходимое давление в газопроводах, если утратит транзит: для нормальной работы газотранспортной системы необходимо, чтобы через нее проходили 45 млрд кубометров топлива, передает РИА «Новости».

«10,5 млрд кубов (кубометров газа) – это, чего нам сейчас не хватает, то что мы закупаем по импорту (...) С десятью миллиардами кубов система работать не будет – трубы большого диаметра. А это значит, что целые регионы Украины потеряют вообще доступ к газу. Придется отключать предприятия, города для того, чтобы поддерживать давление. Это будет действительно техногенная катастрофа», – пояснил он.

Экс-министр добавил, что и Германия и Россия подчеркивали: на определенном уровне транзит через Украину сохранится. В связи с этим Суслов призвал Киев ответственно вести переговоры и не допускать неаккуратных заявлений.

«Наши чиновники многие, не понимая к каким последствиям они могут привести Украину, занимают такую неоправданную во многом агрессивную позицию, которая толкает и Россию, и Европу к тому, чтобы строить обходные газопроводы», – посетовал он.

Ранее глава «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев также заявил, что в стране произойдет техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа.

Сообщалось также, что «Нафтогаз» предлагает увеличить транзит газа из-за ремонта «Северного потока».

Напомним, в 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2».

Москва говорила о готовности заключить новый контракт.