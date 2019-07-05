Глава «Нафтогаза» предрек техногенную катастрофу на Украине

Глава «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев заявил, что в стране произойдет техногенная катастрофа, если на начало отопительного сезона не будет закачано 20 млрд кубометров газа.

«Если на начало отопительного сезона в хранилище не будет 20 миллиардов кубометров – это огромный риск техногенной катастрофы. Потому что Украина, без преувеличения, замерзнет», – написал в своем Facebook Коболев.

Он добавил, что для закачки необходимы деньги. Нафтогаз, по его словам, сейчас стоит перед выбором: заплатить рекордные дивиденды и остаться без газа в хранилищах или отсрочить плату, но закачать необходимые объемы.

«Нафтогаз выбрал второй путь. Заморозить страну и проиграть новую газовую войну – считаем неприемлемым. Я готов за это решение нести персональную ответственность», – заявил Коболев.

Напомним, в начале июня Коболев сообщал, что компания не сможет обеспечить необходимые запасы газа, если выплатит дивиденды в бюджет Украины. По словам главы «Нафтогаза», у нее сложился дефицит средств из-за долгов производителей тепла.

Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года и перекупала российский газ у европейских поставщиков вдвое дороже. Летом 2018 года потери Украины от отказа закупать газ напрямую у России оценивали в 1 млрд долларов.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В «Нафтогазе» заявляли, что Россия собирается прекратить транзит после окончания постройки «Северного потока – 2». Москва говорила о готовности заключить новый контракт.

В июне 2019 года Газпром предложил Украине газ на 25% дешевле «европейского», однако «Нафтогаз» счел это «несерьезным». По мнению украинской компании, Газпром по решению Стокгольма должен снизить цену на 48%.