«Нафтогаз» предупредил о невозможности запастись газом на зиму

«Нафтогаз» заявил, что не сможет обеспечить необходимые запасы газа в случае, если компания выплатит дивиденды в бюджет Украины.

«Из-за определенных особенностей национального регулирования наши контрагенты не вернули нам 2 млрд долларов за уже полученный ими газ», – говорится в сообщении компании в Facebook.

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, в своем профиле Facebook уточнил, что накоплению необходимых объемов газа для страны может помешать дефицит оборотных средств.

Он сложился из-за долгов производителей тепла (порядка 2,3 млрд долларов) и требования правительства «оплатить 90% прибыли в качестве дивидендов, причем до конца июня», сообщил Коболев.

«Именно сейчас, когда нам нужны деньги на закупку газа на зиму, это для нас чрезвычайное вызов», – подчеркнул глава компании.

В 2020 году закончится 10-летний договор России и Украины на транзит газа через украинскую территорию. В Нафтогазе говорили, что на трехсторонних переговорах Газпрому предложат забронировать мощности для транзита в среднем 60 млрд кубометров газа в год на срок примерно 10 лет.