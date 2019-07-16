Украина предложила увеличить транзит газа из-за ремонта «Северного потока»

Газотранспортная система Украины готова увеличить транзит российского газа в европейские страны в связи с остановкой на плановый ремонт морского трубопровода «Северный поток», сообщили в пресс-службе Нафтогаз.

«Россия остановила работу газопровода «Северный поток». Обе нити морского газопровода не будут работать две недели. Говорят, что идет ремонт. Интересно, что неделю назад РФ приостановила транзит газа по трубопроводу «Ямал-Европа». Вроде тоже на ремонт… Вероятно, в газпромовских газопроводах завелась редкая форма агрессивной ржавчины. Украинская ГТС готова к увеличению заявки транзита», - говорится в сообщении Нафтогаза в Facebook.

Согласно данным оператора польского участка газопровода «Ямал-Европа» – компании Gaz-System, транспортировка по нему приостанавливалась на два дня, с 8 по 9 июля, для планового ремонта.

Плановую остановку «Северного потока» на техобслуживание анонсировал на прошлой неделе его оператор – компания Nord Stream AG. Подобные работы проводятся ежегодно, в этот раз они запланированы на период с 16 по 30 июля.

«Северный поток» – газопровод, проложенный по дну Балтийского моря из России в Германию, мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Оператором является совместное предприятие Nord Stream AG, в котором Газпрому принадлежит 51%.