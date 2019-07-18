В Кремле оценили платежную систему ЕС для расчетов с Ираном

Создание Евросоюзом платежного механизма для транзакций с Ираном (INSTEX) является важным проектом, и Россия следит за его развитием, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, не исключено, что Россия будет взаимодействовать с системой с учетом опыта работы механизма, передает РИА «Новости».

«Это важная инициатива. Это важный проект. Он направлен на защиту интересов европейских экономических операторов на фоне незаконных попыток ограничений их деятельности со стороны третьих стран. И поэтому мы, конечно, отслеживаем информацию, которая об этом поступает», – сказал Песков.

Платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

США заявляли, что могут ответить санкциями на INSTEX.

Совместный механизм для расчетов с Ираном был запущен Францией, Германией и Великобританией в конце июня.