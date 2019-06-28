В Европе запущен механизм обхода санкций США

Франция, Германия и Великобритания запустили механизм расчетов INSTEX он доступен для всех членов Европейского Союза, об этом говорится в заявлении ЕС.

«Франция, Германия и Великобритания сообщили участникам, что INSTEX запущен и доступен для всех государств – членов ЕС, и что происходят первые транзакции. Ускорится дополнительное сотрудничество с иранской соответствующей организацией (STFI), которая уже создана. Они подтвердили, что некоторые государства – члены ЕС присоединяются к INSTEX в качестве акционеров специального механизма, призванного содействовать законному ведению бизнеса с Ираном», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в заявлении отмечается, что указанные страны работают над тем, чтобы открыть INSTEX для экономических операторов других стран.

Платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

США заявляли, что могут ответить санкциями на INSTEX.