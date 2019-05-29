США пригрозили странам ЕС санкциями

Администрация президента США Дональда Трампа пригрозила Германии, Великобритании и Франции санкциями за создание механизма по обходу санкций INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) Соединенных Штатов; об этом со ссылкой на письмо замминистра финансов США Сигала Манделкера пишут СМИ.

Официальные лица, которые причастны к созданию механизма INSTEX по обеспечению торгово-финансового обмена в обход санкций, будут исключены из финансовой системы США, если он вступит в силу.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Манделкера, передает ТАСС.

Платежный механизм INSTEX был зарегистрирован в январе 2019 года, решение о его создании для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.