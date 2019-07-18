Рязанская семья за день собрала 160 кг подосиновиков

Житель Рязани вместе с женой за день собрали в лесах области 160 килограммов подосиновиков, сообщили СМИ.

Как пишет «Провинция» со ссылкой на газету «Мещерская сторона», июль в Рязанской области выдался прохладным и дождливым, что привело к появлению огромного количества грибов.

Так, например, один из жителей Рязани по имени Геннадий вместе с женой набрали в лесах области за один день 160 кг подосиновиков. При этом конкретное место он раскрывать не стал, сказав лишь, что грибы в лесу можно «косить косой».

Издание отмечает, что в лесах Рязанской области много белых грибов, боровиков, лисичек и маслят, но особенно много появилось свинушек.

Напомним, ранее в Минэкологии Московской области сообщили, что только три вида ядовитых грибов в Подмосковье можно спутать со съедобными, остальные можно отличить.