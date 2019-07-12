Названы самые опасные грибы Подмосковья

Только три вида ядовитых грибов в Подмосковье можно спутать со съедобными, остальные можно отличить, заявили в Минэкологии Московской области.

«В Московской области произрастает несколько видов несъедобных или условно-съедобных грибов, все они токсичны. Наиболее распространенные – мухомор, бледная поганка, сатанинский гриб, свинушка, галерина окаймленная, мицена чистая, гебелома клейкая, лепиота гребенчатая, желчный гриб. Что касается вида, то несведущие люди могут путать со съедобными грибами свинушку, галерину и гебелому. Остальные имеют достаточно специфичный вид», – передает РИА «Новости» сообщение экологов.

Специалисты уточнили, что чаще всего ядовитые грибы можно спутать с опятами, сыроежками и рыжиками.

Ядовитые грибы можно встретить в лесах и заболоченных местностях. При первых признаках отравления необходимо сразу вызвать врачей. А отравившемуся нужно промыть желудок, дать активированный уголь, уложить его на ровную поверхность и приложить к рукам и ногам грелки. Также необходимо регулярно пить теплую воду.

Напомним, в 2011 году в Саратовской области отравились грибами 94 человека человек, 10 из них, в том числе ребенок, умерли.