МИД выступил против санкций ЕС в отношении Турции

Россия выступает против дипломатии по принципу введения односторонних санкций, поскольку такая концепция подменяет международное право, заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Андрей Келин.

«В отношении санкций ЕС у нас есть принципиальная позиция: санкции могут быть применены только по решению Совета безопасности ООН», – заявил Келин в интервью РИА «Новости».

По его словам, «любые санкции, которые вводятся в одностороннем порядке» подменяют международное право, которое все дипломаты учили в институте, порядком, основанным на правилах отдельных государств.

Келин отметил, что такой санкционный инструментарий особенно развит у американцев.

По его словам, введенные ЕС санкции против Турции – один из результатов этой ложной концепции.

«Мы в принципе против ведения дипломатии такими методами», – добавил дипломат.

Россия намерена продолжать поддерживать с Турцией деловые отношения.

Напомним, на шельфе в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра были найдены большие месторождения природного газа.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС. В ответ Анкара отказала Евросоюзу в праве определять границы в Средиземном море. Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.

Однако Турция заявила, что продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве.

15 июля страны ЕС одобрили санкции против Турции, но Анкара в ответ на это пообещала активизировать добычу газа в районе Кипра.