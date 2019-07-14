Турция выдвинула Греции ультиматум по добыче газа

Турция продолжит добычу газа в водах у Кипра, если Греция не примет предложение о сотрудничестве. Об этом заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, лидер турков-киприотов Мустафа Акинджи заявлял, что сотрудничество с греками-киприотами на разделенном острове в разработке газа, может способствовать стабильности и миру в восточном Средиземноморье, пишет Mignews со ссылкой на Bloomberg.

Пока греки-киприоты не примут предложения Акинджи, Турция будет продолжать бурение.

Напомним, на шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа.

В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС из-за геологоразведки в исключительной экономической зоне Кипра. Анкара в ответ заявила, что ЕС не вправе определять границы в Средиземном море.

Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США.

Между тем в прошлом месяце турецкий корабль «Фатих» начал бурение в 67 километрах от западного побережья Кипра. Другое судно – «Явуз» – отправилось в район полуострова Карпас на восточном побережье Кипра.

Отметим, что Анкара стала выдвигать Афинам ультиматум после начала поставок российских систем С-400.

Ранее сообщалось, что российские С-400 позволят Анкаре не только закрыть границу с Сирией, но и контролировать небо над Кипром, что, в свою очередь, позволит вести разработку газа на шельфе острова.

Военный эксперт Константин Сивков отмечал, что С-400 может стать ключевым аргументом Турции в споре с Евросоюзом по Кипру.