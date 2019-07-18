В НАТО предложили России начать уничтожать ракеты ради «спасения» ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на ежегодном форуме по безопасности в Колорадо предложил России «начать уничтожать ракеты», чтобы «спасти» Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Как я говорил, в 1987 году они смогли уничтожить около 2 тыс. ракет за несколько недель, поэтому начать уничтожать ракеты можно, если они этого захотят. Если бы мы действительно видели со стороны России желание начать избавляться от этих ракет, я уверен, мы бы смогли найти способ спасти договор», – заявил Столтенберг, слова которого приводит ТАСС.

По его версии, власти России якобы «вынуждены были признать, что ракета существует».

«Но они заявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не так. США и их союзники независимо пришли к выводу, что эти ракеты нарушают договор», – утверждает генсек НАТО.

«Если мы смиримся с тем, что Россия безнаказанно нарушает этот договор, то мы подрываем доверие не только к ДРСМД, но и ко всем другим договорам по контролю за вооружениями», – высказал мнение генсек НАТО.

Ранее Столтенберг возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД.

Напомним, по версии Запада, российская ракета 9М729 якобы нарушает ДРСМД, но в действительности ее характеристики соответствуют договору. Между тем, Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.

В феврале США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД. В ответ на это президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке Договора.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД