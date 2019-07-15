НАТО решило свалить на Россию вину за свертывание ДРСМД

Генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждает, что якобы только от России зависит, удастся ли сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Столтенберг призвал российскую сторону сохранить договор. Он заявил, что в ином случае «единоличная ответственность» за «свертывание» ДРСМД якобы будет лежать на Москве.

По его словам, без ДРСМД «мир станет менее стабильным», передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Генсек НАТО заявил, что Москва должна «воспользоваться последним шансом».

Напомним, по версии Запада, российская ракета 9М729 будто бы нарушает ДРСМД, но Минобороны России раскрыло ее характеристики, они соответствуют договору.

Москва в рамках ДРСМД требует от США уничтожить ударные беспилотники и развернутые на суше установки Мк-41.

Глава российского государства Владимир Путин в ответ на планы Вашингтона отказаться от ДРСМД также подписал закон о приостановке Договора.

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