Эксперимент по имитации полета на Луну завершился в Москве

Международный проект SIRIUS по имитации полета на Луну завершился в среду в Москве, сообщили в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где проходил эксперимент.

«Нынешний эксперимент позволит подготовить будущие мисии на Луну», – передает РИА «Новости» слова заместителя гендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергея Савельева на церемонии завершения экспериманта.

Шестеро участников эксперимента покинули комплекс, в котором находились с 19 марта. На выходе их встречали родные, ученые из России и других стран, журналисты.



В эксперименте участвовали командир Евгений Тарелкин, бортинженер Дарья Жидова, исследователи Аллен Миркадыров (США), Анастасия Степанова и Рейнхолд Повилаитис (США), а также врач Стефания Федяй.



За время эксперимента его участники «долетели» до Луны, вышли на ее поверхность и вернулись на землю. Также экипаж выполнил 79 экспериментов по изучению влияния изоляции в замкнутом пространстве на психологию и физиологию человека и отношения в разнополом экипаже.

Эксперимент носит название SIRIUS-19, что является аббревиатурой от Scientific International Research In Unique terrestrial Station (Научное исследование в уникальном наземном комплексе).

Первый этап SIRIUS прошел в 2017 году и длился 17 суток; второй этап, начинающийся во вторник, 19 марта, продлится уже 120 дней.

Третий этап продолжительностью восемь месяцев планируется начать в 2020 году. После этого намечен еще один этап – изоляция продлится год.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом уникальном эксперименте.



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