Второй сотрудник ФСБ написал явку с повинной

Второй сотрудник ФСБ, являющийся фигурантом дела о разбойных нападениях, оформил явку с повинной.

«Явку с повинной оформил Маргиев», – сказал судья во время зачитывания материалов дела при рассмотрении жалобы на арест другого фигуранта, оперативного сотрудника управления «К» ФСБ старшего лейтенанта Артура Власова, передает ТАСС.

Ранее Власов сам оформил явку с повинной.

Напомним, в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, а двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Позже суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арест. Их также проверяют на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

11 июля после ареста семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое на Северном Кавказе скрылись еще восемь человек.