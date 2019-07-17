Сотрудник ФСБ Власов написал явку с повинной

Фигурант дела о разбойных нападениях сотрудник ФСБ Артур Власов явился в следственные органы и оформил явку с повинной, сообщил источник в суде.

«Я явился с явкой с повинной, признал вину и частично возместил ущерб потерпевшему», – передает ТАСС слова Власова на заседании Московского окружного военного суда (МОВС), где рассматривается жалоба на его арест.

Тем временем Московский окружной военный суд в среду признал законным заключение под стражу оперативника управления «К» ФСБ России Артура Власова, задержанного в числе группы офицеров, обвиняемых в разбойном хищении 136 миллионов рублей у безработного.

Сам Власов и его адвокат Юлия Васеловская просили сменить СИЗО на домашний арест в квартире жены офицера, но судья был непреклонен.

Ранее в Москве задержали сотрудников «Альфы», «Вымпела» и отдела «К» ФСБ России, а двумя днями ранее ФСБ задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя.

Позже суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправил под домашний арест. Их также проверяют на возможную причастность к другим эпизодам противоправной деятельности.

Напомним, 11 июля после ареста семерых сотрудников ФСБ по делу о разбое на Северном Кавказе скрылись еще восемь человек.

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