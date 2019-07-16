Тигр выскочил на дорогу из автомобиля в Иваново

В Сети появилось видео, как в Иваново тигр выскочил из машины и пошел по проезжей части. Данным инцидентом уже заинтересовалась полиция.

В интернете опубликовали видео, на котором из стоящего в пробке автомобиля выбирается тигр и идет по проезжей части, а за ним из машины выбегает мужчина и пытается догнать зверя.

По данным портала IvanovoNews, тигр находится в Иваново с гастролирующим цирком, а ловивший его мужчина – дрессировщик.

«Происходящее в видеоролике, естественно, заинтересовало сотрудников полиции. Информация зарегистрирована в установленном законом порядке, и сейчас сотрудники полиции проводят по ней проверку», – рассказала представитель УМВД по региону РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что слонов из приезжего цирка выгуляли по улицам Якутска.