Мужчина выгулял двух слонов в Якутске

Фотографии и видео прогулки двух слонов по улицам города были опубликованы в Сети.

Жители Якутска поделились кадрами, на которых видно, как мужчина ведет двух слонов по двору жилого района на улице Горького.

Видео было опубликовано в группе CrimYakutia.ru во «ВКонтакте».

По данным местного портала ysia.ru, животные приехали в Якутск на гастроли с цирком.

Ранее сообщалось, что медведица сбежала из цирка в Воронежской области.