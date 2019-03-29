Медведица сбежала из цирка в Воронежской области

В городе Острогожске Воронежской области из цирка-шапито сбежала медведица, но вскоре животное поймали.

«В оперативную службу единого номера «112» поступил звонок от местной жительницы. Женщина сообщила, что в одном из районов города по улице ходит медведь. На место незамедлительно выехали все оперативные службы. Однако дрессировщики самостоятельно поймали медведя и поместили его в вольер», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, передает «Интерфакс».

Сообщается, что никто не пострадал. Однако после данного инцидента выяснилось, что у цирка не было разрещения на размещение.

«Данному цирку мы разрешение не выдавали. Кроме того, нас обманули. Было заявлено, что это «Первый в России цирк-шапито без животных». Однако, как оказалось, звери в нем все-таки есть. Мы привлекли полицию, чтобы они провели по данному факту проверку, а также выдали цирку предписание, по которому они должны покинуть Острогожск до 18.00 пятницы, 29 марта», – сообщил замглавы администрации Острогожска Сергей Лобов «Вести Воронеж».

Ранее сообщалось, что медведи в Мурманске выучили даты религиозных праздников и стали выходить к людям, когда у них точно есть угощение.