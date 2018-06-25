Мурманские медведи выучили даты религиозных праздников

В Мурманской области бурые медведи стали чаще выходить к людям в дни церковных праздников, поскольку так у них больше шансов найти угощение.

«Интересная тенденция наблюдается: в принципе медведи уже лучше нас с вами знают, когда проходят религиозные праздники. Наступает Пасха, Троица – и они тут же появляются на кладбищах», – рассказал замначальника отдела регионального Госохотнадзора Валентин Барашков.

Специалисты обращают внимание жителей на то, что не стоит оставлять мусорные контейнеры с едой открытыми и приносить продукты на кладбище. Именно это приманивает медведей раз за разом уже в привычные места. Сначала медведицы приводят туда своих медвежат, а потом выросшие детеныши приходят в те же места сами, пишет «Интерфакс».

Как отмечают в Госохотнадзоре, ситуация с медведями пока не приобрела катастрофического характера, как в 2016 году. Охотоведы будут отпугивать медведей обратно в лесные массивы. На отстрел как крайнюю меру пойдут, только если ситуация начнет приобретать массовый характер.