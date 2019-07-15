Яшина обвинили в использовании служебного положения для агитации

Член «Парнаса» Михаил Конев заявил, что глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин использовал служебное положение на выборах в Мосгордуму.

Яшин использовал официальный сайт совета депутатов для продвижения своей политической программы на выборах в Мосгордуму по 45 избирательному округу, заявил Конев, передает «Комсомольская правда».

«Ресурс создан и содержится на средства из бюджета района. Он создан исключительно с целью освещения деятельности муниципального совета, на нем запрещена любая реклама – коммерческая и политическая», – отмечает Конев.

Однако, на обнародованном видео Конев отмечает, что на официальном сайте совета депутатов округа Красносельский размещены ссылки на личные социальные сети Ильи Яшина, в частности, канал на YouTube. Кроме того, как отмечает член «Парнаса», глава муниципального округа регулярно публикует там агитационные ролики и рассказывает о своей избирательной кампании.

Переходы с городского сайта на личный канал Ильи Яшина зафиксированы на видео.

По словам Конева, в связи с выявленными фактами он обратился в окружной избирательный комитет с жалобой. В ней он просит отказать Илье Яшину в регистрации на основании пп.11 п.20 ст.37 «Избирательного кодекса города Москвы» в связи с неоднократным использованием преимуществ своего должностного положения.