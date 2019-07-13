Найдено тело десятой жертвы аварии с УАЗом в Туве

Спасатели обнаружили тело десятой жертвы автоаварии в Туве на реке Шуй, в результате которой погибли девять человек, в том числе семеро детей.

«В ходе проведенных поисковых работ тело 10-й пострадавшей обнаружено сегодня около 17 часов в водах русла реки «Шуй», – говорится на сайте СУСК России по региону.

Напомним, в пятницу в Туве при попытке пересечь вброд реку Шуй опрокинулась машина марки «УАЗ». Причиной остановки машины на реке стал заглохший двигатель.

Двое мужчин и одна женщина пытались удержать машину, однако сильным течением ее опрокинуло, салон быстро заполнился водой. Погибли девять человек, из них семеро детей.

В живых остались двое мужчин, которые пытались удержать автомашину на плаву. В Туве был объявлен траур.