В Туве объявлен траур

Глава Республики Тува Шолбан Кара-оол объявил о трауре из-за гибели людей при опрокидывании автомобиля, пересекавшего реку вброд.

«В связи с трагическими событиями в нашей республике и гибелью людей в ДТП, в том числе малолетних детей, подписал указ об объявлении траура в Республике Тыва 12 – 13 июля», – сообщил глава республики на своей странице во «ВКонтакте».

Он также уточнил, что девять тел извлечены из автомобиля, а поиски еще одной женщины продолжаются.

Напомним, при опрокидывании машины в реку в Туве погибли девять человек, среди которых семь детей.