При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей

В ГИБДД сообщили, что в машине, пытавшейся пересечь реку в Туве, было 12 человек, погибли девять, из них семеро детей.

«В автомашине УАЗ-2206 находилось 12 человек. В результате происшествия девять человек погибли (из них семь несовершеннолетних), два человека спасены, один человек не найден», – передает РИА «Новости» сообщение ГИБДД.

Там добавили также, что переправа через реку велась в необорудованном для этого месте, передает ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.