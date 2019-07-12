УАЗ опрокинулся в реку в Туве, много жертв

Десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве, сообщили в региональном главке МВД.

«Поступило телефонное сообщение от местного жителя о том, что на территории Бай-Тайгинского района при попытке пересечения реки Шуй вброд опрокинулась автомашина марки УАЗ. На месте происшествия с признаками утопления обнаружены тела 10 погибших, из которых шестеро несовершеннолетних», – передает РИА «Новости» сообщение главка.

В данный момент устанавливается точное количество находившихся людей, на место трагедии выехала оперативно-следственная группы.

Напомним, 20 мая в Свердловской области машина упала с моста в реку, погибли пять человек.